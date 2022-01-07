اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 12:39 م
أكرم القصاص
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انفجار قنبلة داخل أحد مكاتب الهجرة شمال ميانمار

الجمعة، 07 يناير 2022 12:13 م
انفجار قنبلة داخل أحد مكاتب الهجرة شمال ميانمار تفجير فى ميانمار ـ صورة أرشيفية
نايبيداو 0أ ش أ)

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وقع انفجار داخل أحد مكاتب الهجرة فى بلدة باثينجى بمدينة ماندالاى، بشمال ميانمار، مما أدى إلى تدمير أجزاء من المبنى وسيارتين. 

ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية جددت مطالبة نظام ميانمار العسكري بوقف استخدام العنف فورا والإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً وإعادة مسار ميانمار نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية وشاملة.
 
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه شعب ميانمار الذي لم يفقد الأمل في سعيه نحو مستقبل أفضل حتى مع تعرضهم لانتهاكات مروعة من جانب النظام العسكري.
 
وأضاف أن واشنطن بكلّ فخر تحيّي شعب ميانمار الذي يسعى جاهداً لاستعادة مسار شامل للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون لجميع الفئات في البلاد.
 
واختتم بلينكن بيانه بالقول: بالنيابة عن الولايات المتحدة، أقدم دعمي لشعب ميانمار بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

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