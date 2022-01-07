انتشار مكثف للفرق الطبية للتطعيم ضد كورونا أمام الكنائس والمتنزهات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، انتشار مكثف للفرق الطبية لتطعيم الإخوة الأقباط بلقاح فيروس كورونا، وذلك من امام الكنائس بجميع قرى ومدن المحافظة، وكذا اماكن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 6، 7 يناير 2022 م وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

كما أشار مكي إلى انتشار فرق التواصل المجتمعي لمساعدة المواطنين في التسجيل لتلقي اللقاح والتنبيه عليهم باتباع كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء التطعيم وتوعيتهم بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأكد مكي أنه تم تذليل العقبات وتوفير جرعات إضافية للفرق المتنقلة وانتشار الفرق المتحركة بجميع اماكن تجمعات المواطنين مثل المتنزهات والنقابات والنوادي وتدعيم الفرق بجميع مستلزمات مكافحة العدوى.

واشار وكيل الوزارة إلى استمرار عمل الفرق الثابتة بجميع المراكز بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع.

وأشار مكي إلى انعقاد لجنة الازمة بالمديرية لمتابعة اي بلاغات على مدار الساعة.