الناتو: متحدون ضد أى اعتداء روسى على أوكرانيا

كتب وكالات

قالت بعثة الولايات المتحدة فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، اليوم الجمعة، بعد اجتماع بالفيديو لوزراء خارجية الحلف، إن "أعضاء الناتو متحدون ضد أى عمل عسكرى روسى على أوكرانيا".

وقالت البعثة على تويتر، بحسب "الشرق بلومبرج": "خلال الجلسة الاستثنائية اليوم، أعاد وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الناتو التأكيد على وحدتنا، للرد على أى اعتداء روسى على أوكرانيا".

وأضافت البعثة: "قبيل اجتماع مجلس الناتو وروسيا المقبل، شدّد (الوزراء) على الحاجة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد" ، فى إشارة إلى اجتماع الأربعاء المقبل مع المسؤولين الروس فى مقر الناتو.