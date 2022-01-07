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الناتو: قادرون على تحريك 40 ألف جندى للتدخل السريع على حدود أوكرانيا

الجمعة، 07 يناير 2022 06:54 م
الناتو: قادرون على تحريك 40 ألف جندى للتدخل السريع على حدود أوكرانيا ستولتنبرج
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد حلف الناتو قدرته على تحريك 40 ألف جندى للتدخل السريع على حدود أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
 
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ناتو ينس ستولتنبرج، أن أعضاء الناتو متحدون فى الحفاظ على أمن أوروبا، مشيرا إلى أن الحشود الروسية ما زالت موجودة على الحدود الأوكرانية، موضحا أن روسيا لديها سجل في استخدام القوة ضد دول الجوار.
 
وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ناتو، إلى أن هناك خطر حقيقى باندلاع صراع على حدود أوكرانيا، موضحا إعادة تموضع قوات الحلف يتم بالتشارو مع جميع أعضاء الناتو. 
 
ولفت ستولتنبرج، إلى أنه لا حل لأزمة أوكرانيا دون أوروبا، مضيفا: نعزز القوات العسكرية الأوكرانية لدعمها في مواجهة روسيا.

ستولتنبرج

روسيا

الناتو

اوروبا

اوكرانيا

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