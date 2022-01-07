المتهم بإتلاف شعر فتاة المنصورة واصابتها بالصلع يعترف : وضعت عليها بعض المواد

كتب إيهاب المهندس

اعترف مصفف شعر في المنصورة بتسببه في اتلاف شعر فتاة، بعدما وضع بعد المواد عليها، الأمر الذي تسبب في تساقطه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد محال تصفيف الشعر بالدقهلية للتسبب فى تلف شعر نجلتها وإصابتها بالصلع وتطالب بالقبض على عاملة بالمحل .

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم ) بأنه أثناء توجهها ونجلتها (طالبة) إلى أحد محال تصفيف الشعر بدائرة القسم لعمل تصفيف لشعر الأخيرة ، قام المسئولين بالمحل المشار إليه بوضع بعض المواد الخاصة، مما أدى إلى تساقط، وتلف شعر نجلتها، واتهمت كلٍ من (صاحب المحل، عاملة بالمحل ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إخلاء سبيله بضمان مالى، وجارى ضبط الثانية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .