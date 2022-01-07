الكرملين: بوتين ناقش الوضع في كازاخستان مع توكاييف

وكالات

قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الوضع هناك خلال عدة مكالمات هاتفية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن بوتين تحدث أيضاً إلى زعماء دول أخرى في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يومي الخميس والجمعة.

واستعادت قوات الأمن فيما يبدو السيطرة على شوارع مدينة رئيسية في كازاخستان، الجمعة، بعد أعمال العنف التي استمرت عدة أيام.

وقال الرئيس توكاييف المدعوم من روسيا، إنه أمر قوات الأمن بإطلاق النار لإخماد الانتفاضة في مختلف أنحاء البلاد.