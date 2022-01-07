اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 08:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق: القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في كركوك

الجمعة، 07 يناير 2022 08:00 م
العراق: القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في كركوك القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على ما يسمى مسؤول الدعم المالي واللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.
 
وقالت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه "استمرارًا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من الزمر الإرهابية وتجفيف منابعهم من الداعمين لداعش ماليًا ولوجستيًا وبعد عملية استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
 
وأضاف البيان أن المتهم اعترف خلال التحقيق الميداني على أماكن تواجد للإرهابيين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ومداهمة تلك الأوكار والعثور على وكر يحتوي على خيمة مجهزة بمواد لوجستية للمبيت فيها.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الإرهابي وردم الوكر دون وقوع أي حادث يذكر.
 

العراق

داعش

داعش في كركوك

كركوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة