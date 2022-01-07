حياة كريمة.. الكشف على 1004 حالات مجانًا بقرية حاجر خزام فى قنا

قنا- صابر سعيد

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان استهلت سلسلة قوافلها الطبية المجانية لعام 2022 بالكشف على 1004 مواطنين، من أهالى قرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية، حيث وقعت الكشف الطبي على "306 حالات طب أطفال، 260 حالة أمراض باطنة، 217 حالة جراحة عظام، 97 حالة جراحة عامة، 85 حالة نساء وتوليد، 36 حالة تنظيم أسرة"، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لـ13 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 90 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.



وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن المديرية نجحت خلال العام الماضى فى تسيير 59 قافلة جرى خلالها توقيع الكشف الطبى ومنح العلاج مجانا لعدد 61 ألفا و263 مواطنا، مؤكدا أن المديرية تستهدف هذا العام تنظيم المزيد من القوافل الطبية لتغطية كافة القرى والنجوع النائية، والأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية بها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".