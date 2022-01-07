الرئيس اللبناني يرد قانون الدولار الطلابي ويطلب من مجلس النواب إعادة النظر فيه

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طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من مجلس النواب إعادة النظر في القانون الذي أقره المجلس الشهر الماضي والخاص بالزام البنوك العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020 - 2021 والمعروف باسم (قانون الدولار الطالبي).



جاء ذلك في مرسوم رسمي وقعه رئيس الجمهورية لرد القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى.



وأكد الرئيس عون أن الهدف من رد القانون لمجلس النواب هو تحصين القانون كي يؤدي الهدف من إقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحا في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخار