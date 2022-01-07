الدولة تعمر بيوت الله.. افتتاح مسجد الغفور الرحيم بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

افتتح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، مسجد الغفور الرحيم بعزبة الكوبانية التابع لإدارة المنتزه، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وجم غفير من الأهالي، وذلك برعاية من الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشاد الأهالى، بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد وتشيدها، واهتمام الوزارة بالائمة دعويا وثقافيا من خلال الخطبة الموحدة التي تعالج قضايا هامة يحتاجها المجتمع.



وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في خطبته، أن العمل سر من أسرار إعمار الكون لتحقيق مراد الله في خلقه، وأن الأمة التى تريد أن تنهض عليها بالعمل، وأن الشعب الكسول جمهوره لن يستطيع أن ينهض وينتظر مد يد العون والمساعدة من الآخرين.

كما أدى الأئمة خطبة الجمعة بالمساجد تحت عنوان "لعمل شرف"، وأكد الشيخ سلامة، أن الأئمة ملتزمون بالضوابط التي قررتها الوزارة، موجها الشكر للشعب السكندري على التزامهم بالإجراءات والضوابط الاحترازية، مما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة، متمنيا التوفيق للجميع.