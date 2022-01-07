اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 06:26 ص
أكرم القصاص
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الحوثيون ينفون استخدام "ميناء الحديدة" لأغراض عسكرية

الجمعة، 07 يناير 2022 06:00 ص
الحوثيون ينفون استخدام "ميناء الحديدة" لأغراض عسكرية الحوثيون - أرشيفية
وكالات

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 أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، أن ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه بالطيران عام 2015، نافية اتهام "التحالف العربي" بقيادة السعودية لها، باستخدام الميناء لأغراض عسكرية.

وقال رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، عبر "تويتر"، إن "ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه بالطيران أواخر عام 2015 إلا ما ندر من عمليات إنسانية، ومع ذلك تهديد تحالف العدوان باستهداف المنشآت المدنية ليس جديدا فقبل أيام قصف مطار صنعاء ومنشآت مدنية أخرى بدعاوى سخيفة".

وأضاف عبد السلام أن "اختلاق المبررات والادعاءات الكاذبة هو ديدن هذا التحالف المفلس".


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