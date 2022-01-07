اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحل أجهزة منزلية بشبرا الخيمة

الجمعة، 07 يناير 2022 02:37 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحل أجهزة منزلية بشبرا الخيمة حريق - أرشيفية
القليوبية: إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمحل أجهزة منزلية بمنطقة أرض الحافى بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمحل أجهزة منزلية، بمنطقة ارض الحافى بشبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء، وبفضل جهود رجال الحاية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين ان المحل على مساحة 50 متر، بالدور الأرضى لعقار مكون من 12 دور، وأتت النيران على محتويات المحل.


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