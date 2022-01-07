الإصابات اليومية بكورونا تنخفض لأقل من 4 آلاف لأول مرة فى 3 أيام بكوريا الجنوبية

وكالات الأنباء

سجلت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية أقل من 4 آلاف لأول مرة فى 3 أيام اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ووفقا لوكالة "يونهاب"، تقوم البلاد بتسريع إعطاء الجرعات المعززة وسط مخاوف مستمرة بشأن سلالة أوميكرون المتحورة التي يحتمل أن تكون أكثر قابلية للانتقال.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) إن البلاد سجلت 3717 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 3,529 إصابة محلية، ليصل العدد التراكمي لحالات الإصابة بكوفيد-19 إلى 657,508 إصابات.

وانخفض الرقم بمقدار 409 عن حصيلة اليوم السابق وأقل بمقدار 1,158 من الأسبوع الذي سبقه. وهذه هي المرة الأولى في 3 أيام التي تنخفض فيها الحالات اليومية إلى أقل من 4 آلاف حالة بعد تسجيل 4,443 حالة الأربعاء الماضى و4,125 حالة أمس الخميس.

وأضافت البلاد 45 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي إلى 5,932. كان الرقم أقل من عدد الوفيات البالغ 49 في اليوم السابق، وبلغ معدل الوفيات 0.9%.

وسجل عدد المرضى في حالة حرجة أدنى مستوى له في أسبوعين عند 839 بتراجع قدره 43 عن اليوم السابق. وسجل العدد أقل من 1,000 لليوم الرابع على التوالي.