اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 02:11 م
أكرم القصاص
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ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 82.53 دولار و 79.96 للخام الأمريكى

الجمعة، 07 يناير 2022 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 82.53 دولار و 79.96 للخام الأمريكى براميل نفط - أرشيفية
أ .ش. أ

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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 82.53 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.96 دولار للبرميل.
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم، ارتفعت متجهة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية، وذلك منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي.
 
وقرر وزراء الطاقة والنفط، في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين "أوبك +"، إضافة الزيادة الإنتاجية الشهرية وقدرها 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل.
 
وذكرت منظمة أوبك في بيان، في ختام الاجتماع الوزاري عبر الفيديو، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - أنه تقرر إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري الـ(19) لمنظمة أوبك وخارجها، وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا لشهر فبراير المقبل.
 
 

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