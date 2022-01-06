اليوم السابع
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أستاذ طاقة تكشف تراجع المخزون الأمريكى من النفط.. وتؤكد: قفزة الأسعار مفاجئة

الخميس، 06 يناير 2022 06:32 م
أستاذ طاقة تكشف تراجع المخزون الأمريكى من النفط.. وتؤكد: قفزة الأسعار مفاجئة النفط -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت الدكتورة وفاء على أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن العالم يعيش في حالة من عدم اليقين والضبابية بالنسبة لأسعار النفط، فلم يكن ينقص العالم أزمات ليأتى ارتفاع أسعار النفط، خاصة مع الموجات المتتالية لفيروس كورونا الذى اجتاح العالم.

 

وأضافت أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن العالم عاش فترة من الأمان الزائد مع الإعلان عن وجود لقاحات، ولكن القفزة في أسعار البترول كان مفاجئة، خاصة أن هناك ارتفاع للمخزونات الأمريكية بالنسبة للبنزين تحسبا لوجود أزمات داخلية .

 

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تراجع المخزونات الأمريكية من النفط يأتى بعد فترة سابقة كان فيها مناشدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن لمجموعة أوبك لمحاولة زيادة الإنتاج لاستيعاب الطلب العالمى وهذه المناشدات لم يلق استجابة من مجموعة أوبك +.

 


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