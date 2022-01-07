اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إنتي بتاكلي لـ2 مقولة غير صحية للمرأة الحامل.. اعرفى الأسباب

الجمعة، 07 يناير 2022 11:00 ص
إنتي بتاكلي لـ2 مقولة غير صحية للمرأة الحامل.. اعرفى الأسباب الحمل
فاطمة ياسر

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الإكثار من تناول الطعام من النصائح التى توجه عادة للمرأة الحامل، باعتبار أنها تأكل لشخصين هى والجنين،  وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على حقيقة هذه النصيحة من الناحية الصحية، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".

أكد التقرير على ضرورة الإكثار من تناول الطعام الصحي خلال فترة الحمل، أي الغني بالعناصر الغذائية المفيدة والمهمة للأم والجنين، للحفاظ على توازن الفيتامينات بالجسم، والحد من الإصابة بالأنيميا والضعف العام خلال فترة الحمل.

ولكن فكرة أن الحامل تتناول لشخصين ليس حقيقية، فهي من الموروثات القديمة، فاعتماد المرأة خلال فترة الحمل على العناصر الغذائية المفيدة، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات تعد الخيارا الجيد لصحتها وصحة الجنين، ولكن الإسراف في تناول الطعام يتسبب في زيادة وزن الحامل دون فائدة.

وأشار التقرير، إلى ضرورة الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات واللحوم  والبقوليات والمكسرات، فهي أطعمة مهمة ومفيدة لها خلال هذه الفترة، وأيضا عليها الابتعاد عن تناول الدهون والأطعمة السريعة، والأطعمة مرتفعة الدهون، والسكريات، لانها أطعمة تتسبب في زيادة الوزن دون حصول الجسم علي أي فوائد.

وعند اتباعك لمقولة "كُلي لـ2"، فأنت تتعرضين لزيادة الوزن وزيادة فرص الإصابة بسكر الحمل، كما أن الجنين يتعرض لانخفاض وزنه،  وتتعرضين للولادة المبكرة.


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