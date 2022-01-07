اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 04:38 م
أكرم القصاص
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إقبال على سينمات الإسكندرية تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد ..صور

الجمعة، 07 يناير 2022 03:40 م
إقبال على سينمات الإسكندرية تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد ..صور
الإسكندرية اسماء على بدر

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تشهد سينمات محافظة الإسكندرية إقبال من المواطنين، تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيدة تحديدا فى محطة الرمل أكبر تجمع السينمات وأشهرها.

كما شهدت الحدائق والمتنزهات العامة إقبال كبيرا منذ بداية اليوم منها حديقة الحيوان بالإسكندرية و إقبال كبير من المواطنين اليوم الجمعة، والتقاط الصور التذكارية فى الحديقة وبجوار الحيوانات الاليفة وقضاء وقت ممتع للأطفال .

ويأتى خصيصا للحديقة مواطنين من عدد من المحافظات منها البحيرة والغربية وكفر الشيخ للإستمتاع بالحديقة، وتفتح الحديقة أبوابها للجمهور من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة بتذكره 5 جنيهات للفرد داخل الحديقة.

وتقوم إدارة الحديقة باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم الأماكن العامة ودورات المياه .

 

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