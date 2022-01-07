إغلاق طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة

بورسعيد - محمد عزام





كما تهيب إدارة المرور، بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخري بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقسا . أعلنت إدارة مرور بورسعيد، عن إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وطريق محور 30 يونيو، نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصا على سلامة المواطنين أثناء السفر.كما تهيب إدارة المرور، بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخري بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت،معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.