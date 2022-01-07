إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق شقة سكنية بالعاشر من رمضان

الشرقية: فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحروق بدرجات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر نشوب حريق في وحدة سكنية بنطاق المجاورة الرابعة التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بشأن ما تبلغ بنشوب حريق في وحدة سكنية بنطاق المجاورة الرابعة التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن إصابة ستة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال ربة المنزل، أن الحريق نشب جراء اندلاع النيران من البوتاجاز أثناء إعداد وجبة طعام الغداء، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة لـ 4 من المصابين، وتبين خطورة إصابة المصابين الاثنين الآخرين (الأب ونجله الطفل)، وجرى تحويلهم إلى مستشفى ههيا للحروق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق في قسم شرطة أول العاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات.