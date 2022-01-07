إصابة عاملين بطلقات نارية فى مشاجرة بسبب خلافات على أرض بسوهاج

سوهاج: محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وضبط سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عقب إصابة عاملين فى المشاجرة، أحدهما بطلق نارى فى الساق اليسرى، والثانى بطلق نارى بالساق اليمنى، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، وتم نقل أحدهما لمستشفى سوهاج الجامعى وآخر للمستشفى العام للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز دار السلام بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة مركز دار السلام، تبين أنها بين كل من "طرف أول" عاصم ر أ 37 سنة عامل مصاباً "بطلق نارى بالساق اليسرى فتحتى دخول وخروج"، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام، وبين طرف ثان "البدري س س" 28 سنة عامل مصاباً بطلق نارى بالساق اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى.

والطرفان يقيمان دائرة المركز، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول "بندقية آلية" وبحوزة الطرف الثاني "بندقية آلية"، وأفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما علي الآخر وإطلاق أعيرة من سلاح نارى كان بحوزتهما وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض بالمنطقة الجبلية بذات الناحية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.