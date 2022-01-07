إحباط محاولة تهريب أسلحة محظورة ومواد مخدرة مع راكب بمطار القاهرة.. صور

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف صبري حسانين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إكرامي اشرف مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود اشياء يجب التأكد منها بفتح الحقائب.

وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 2 مطواة وطلقة سلاح ناري وصاعق كهربائى ورادع "سبراي" ونظارة ميدان وجاكيت مموه.

افاد تقرير المقدم ميشيل نبيل مسئول شرطة ادارة الحماية المدنية "المفرقعات" بالمطار ان الجميع محظور طبقا للقانون 394 لسنة 1954 وتعديلاته، كما تم ضبط كمية من عشب الماريجوانا تزن 220 جرام في برطمان، وكذلك 11 قطعة بها زيت الماريجوانا تستخدم في السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى ضبط 34 هاتف محمول خبأهم الراكب بين طيات الملابس بحقائبه.

أمر احمد عبد الفتاح طه مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي إحال الراكب الي النيابة فيما يخص المخدرات والسلاح.

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب أجنبي من أصل مصري قادم من باريس بحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة متنوعة محظورة وهواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.