أول جمعة على وفاة الطالبة بسنت.. آخر تطورات القضية والتحقيق مع المتهمين.. لايف

الغربية محمد طارق

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا اليوم، لأول جمعة على وفاة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الالكتروني، ومتابعة تطورات جديدة شهدتها التحقيقات فى قضية بنت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية .

قررت نيابة كفرالزيات أمس برئاسة المستشار محمد الشرنوبى رئيس نيابة كفرالزيات، حبس "ابراهيم. ا" و "عبدالحميد. ش"، المتهمين فى واقعة الفتاة بسنت خالد، 4 أيام، والتى شغلت الرأى العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق، للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من تحديد هوية والقبض على المدرس المتهم بالتنمر على بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكترونى بقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات حيث يعمل مدرس كيمياء ومتفرغ للدروس الخصوصية منذ سنوات بعد تقديمه إستقالته من العمل بالأزهر.

وكما ذكرت شقيقة الضحية أنه تنمر عليها أمام زميلاتها وقال لها بقيتى تريند رقم واحد ،أكتر من بتاع شيماء ثم بعد ذلك عادت لمنزلها وتناولت الحبه القاتله وتوفيت.

وتجرى نيابة كفر الزيات حاليا تحقيقاتها مع المدرس المتهم بالتنمر على بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكترونى بقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات، بعد إلقاء القبض عليه، استدعت النيابة العامة اصدقائها لسماع أقوالهم فى واقعة التنمر على الطالبة والتى اتهمتهم بها أسرتها.

وكانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام نجحت فى القبض على شخصين متهمين فى واقعة بسنت شلبى ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكترونى عبر وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتى هزت الرأى العام.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "ابراهيم. ا" و "عبدالحميد. ش" ، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائى بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وشهدت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع فتاة فى العقد الثانى إثر تناولها قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وأكد والدها أنها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالى القرية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من مستشفى طنطا الجامعى محافظة الغربية بوصول بسنت. خ. ش "17 عاما طالبة بالصف الثانى الثانوى الأزهري، ومقيمة قرية كفر يعقوب دائرة مركز كفرالزيات التابع لمحافظة الغربية مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة - وتوفيت فور وصولها".

وباشر المستشار محمد الشرنوبى رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق فى الواقعة ، وبسؤال اسرتها أكدت قيام الفتاة بتناولها قرص كيماوى يستخدم لخفظ الغلال بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وكشفت شاهيناز شقيقة ضحية الصور المفبركة تفاصيل انتحار الفتاة بسنت خالد قائلة ، : "والدها شاهد مقطع فيديو منشور ليها بين شباب القرية من غير وشها، ركبوا وشها على صورة أخرى ونسبوا الصورة والفيديو ليها، وقالت لأبوها الصور دى متفبركة وراح صلى الجمعة رجع لقيها أخدت حباية الغلة وتوفيت.

وأضافت أن شقيقتها دخلت تصلى فى أوضتها وخدت الحباية، لما المدرس فى درس خصوصى قالها قدام زميلتها انتى تريند رقم واحد أكتر من بتاع شيماء، وقالت لأختها فيه شابين يحاولوا يكلموها وهى رفضت وردوا عليها انتى بتتنكى علينا ليه هنجيب مناخيرك الأرض".