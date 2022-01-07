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أغرب أكلة.. رز بلبن باللحمة الضانى الوجبة المفضلة لبدو مطروح.. لايف

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 ص
أغرب أكلة.. رز بلبن باللحمة الضانى الوجبة المفضلة لبدو مطروح.. لايف رز بلبن باللحم الضاني اشهر اكلات بدو مطروح
مطروح - حسن مشالي

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، لإعداد وجبة الرز باللبن باللحم الضأن، والذي يضاف إليه زبدة الأغنام، وهي إحدى أشهر الأكلات البدوية، ذات الطعم اللذيذ والمميز، وشرح الشيف فوزي القناشي، طريقة إعداد ومكونات وجبة الأرز باللبن، على الطريقة البدوية.

وقال فرج الجبيهي أحد أبناء مطروح، إن وجبة الرز بلبن من أهم وأشهر أكلات البدو، وتعتبر من الوجبات القيمة التي تقدم للضيوف، وتتضمن عناصر غذائية هامة ومتنوعة، حيث تتكون من مرقة اللحم الضأني، الذي يضاف إليه اللبن الخض، ويطهى الأرز بعد إضافته للمرقة المخلوطة باللبن الخض " الحامض" ويقدم الأرز باللبن ويوضع عليه اللحم الضأني وبجانبه السمن البلدي المستخرج من حليب الأغنام، ليضع منه كل شخص القدر الذي يناسبه على الأرز وتناوله.

كما يقدم بعد تناول الطعام، الشاي الأخضر والشاي الأحمر، أو القهوة، والتي تعد جميعها على الحطب أو الفحم، ويكون لها مذاق ونكهة مميزة.

وكان اليوم السابع، قد قدم بثا مباشراً، الأسبوع الماضي، عن وجبة المفروكة، وهي من الأكلات البدوية التقليدية التي يحبها ويجيد إعدادها كل أبناء مطروح، ويحافظون علي تناولها في جميع الأوقات، وخاصة خلال فصل الشتاء، لمواجهة البرد، لما تتضمنه من عناصر غذائية غنية.

وتقدم المفروكة للضيوف ولأهل البيت كنوع من الحلوى، ويتم تناولها بالأيدي وليس بالملاعق. وأوضح أن السيدات البدويات يبرعن في إعداد وتقديم المفروكة في كل البيوت البدوية، وأضفن إليها عناصر جديدة، مثل المكسرات والزبيب، إضافة إلى طريقة التقديم من حيث التنسيق والتجميل. ويجيد معظم شباب ورجال مطروح، يجيدون طهي وإعداد الأكلات البدوية المتنوعة، مثل اللحم الضأن والديوك و الارز الأحمر والأصفر والمكرونة المبكبكة والجارية وغيرها، وذلك بسبب طبيعة الحياة والعمل في الصحراء أو غيرها، وإعتمادهم على أنفسهم في إعداد الطعام.

ونالت الأكلات البدوية، شهرة كبيرة، وانتشرت المطاعم الخاصة بها، في مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، وأصبح لها روادها من المصطافين والسياح، وتفوقت كثير من المطاعم البدوية، على كثير من المطاعم الأخرى.


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