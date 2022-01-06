اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 07:46 م
أكرم القصاص
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"CDC"يوافق على إعطاء الأطفال من سن 12-15 عاما جرعة معززة من لقاح فايزر

الخميس، 06 يناير 2022 06:32 م
"CDC"يوافق على إعطاء الأطفال من سن 12-15 عاما جرعة معززة من لقاح فايزر الموافقة على الجرعات المعززة للاطفال
كتبت أمل علام

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كشف موقع CNN الإخبارى أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، وافق على استخدام الجرعة المعززة من لقاح كورونا من شركة فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن 12-15 عاما.

اللقاحات المعززة
اللقاحات المعززة

وحدث المركز توصياته بشأن لقاح فايزر  Pfizer / BioNTech المعزز ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12 الى 15 عامًا، بعد 5 أشهر على الأقل من إنهاء سلسلة اللقاحات الأولية.

وقال الموقع، إنه في يوم الإثنين، وسعت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) من ترخيص الاستخدام الطارئ لمحفزات لقاح كورونا من شركة فايزر Pfizer للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

كان مركز السيطرة على الأمراض قد أجاز لقاح فايزر Pfizer  لاستخدامه كمعزز في سن 16 و 17 في ديسمبر.

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي ، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، في بيان صحفي: "من الأهمية بمكان أن نحمي أطفالنا والمراهقين من عدوى كورونا ومضاعفات المرض الشديد".

وأضافت، اليوم، أيدت تصويت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ، لتوسيع الأهلية وتعزيز توصياتنا بشأن الجرعات المعززة، مؤكدة، نوصي الآن بأن يحصل جميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا على جرعة معززة بعد 5 أشهر من سلسلتهم الأولية.

 ستوفر هذه الجرعة المعززة حماية محسّنة ضد كورونا ومتغير Omicron، مضيفة، أشجع جميع الآباء على إبقاء أطفالهم على إطلاع بتوصيات لقاح كورونا من مركز السيطرة على الأمراض "CDC ". 

وقال الموقع، جاءت توصية  اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ية ACIP بدعم قرار هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA " ، بتقليل الوقت بين السلسلة الأولية، والجرعة المعززة من لقاح كورونا من فايزر، ووقع مركز السيطرة على الأمراض يوم الثلاثاء على تقصير فترة التعزيز من 6 أشهر إلى 5 أشهر للأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر Pfizer -BioNTech.

وأوصت أيضًا بأن يتلقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد جرعة أولية إضافية بعد 28 يومًا من الجرعة الثانية.

 


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