الهند توافق على التجارب النهائية للقاح كورونا بالبخاخ الأنفى كجرعة معززة

كتبت أمل علام

منحت هيئة تنظيم الأدوية في الهند اليوم الأربعاء، الموافقة لشركة Bharat Biotech لإجراء تجارب في المراحل الأخيرة على لقاح كورونا بالبخاخ الأنفي لاستخدامه كجرعة معززة، وفقا لما ذكره موقع تايمز اوف انديا وموقع وكالة رويترز.

ووفقا لموقع تايمز أو انديا، قدم صانع اللقاح طلبًا تجريبيًا في المرحلة الأخيرة إلى المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) في ديسمبر، مضيفًا أن اللقاح داخل الأنف كجرعة معززة سيكون أسهل في حملات التطعيم الجماعية.

"لقد منحت لجنة الخبراء المتخصصين في المراقب العام للأدوية في الهند DCGI الموافقة" من حيث المبدأ "لشركة بهارات Bharat Biotech لإجراء" دراسة المرحلة الثالثة لدراسة من الجرعة المعززة "للقاح كورونا داخل الأنف وطلبت منها تقديم بروتوكولات للموافقة عليها، وفقًا للتقرير.

وأضاف الموقع ، كإجراء احترازي في ضوء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس أوميكرون التاجي في جميع أنحاء الهند، وافقت الهند على إستخدام جرعات معززة لفيروس كورونا، حيث من المقرر أن يستقبلها العاملون في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية اعتبارًا من 10 يناير.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التجارب في منتصف المرحلة قد اكتملت، كما سيطرت حملة التلقيح في الهند حتى الآن على نسخة منتجة محليًا من لقاح استرازينيكا AstraZeneca تم تصنيعه من قبل معهد سيروم Serum Institute of India ولقاح كوفاكسين الذى تنتجه شركة بهارات Bharat Biotech ، وكلاهما يتم إعطاؤهما عن طريق الحقن.

اليوم الأربعاء، أبلغت الهند عن 58،097 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد اوميكرون، أي ضعف العدد الذي تم تسجيله قبل أربعة أيام فقط، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى أكثر من 35 مليون حالة.