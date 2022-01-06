اليوم السابع
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2364 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بالطرق والمحاور بالقليوبية

الخميس، 06 يناير 2022 11:27 ص
2364 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بالطرق والمحاور بالقليوبية الحركة المرورية بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2364 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2364 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 813 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1191 مخالفة متنوعة، وضبط 39 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و43 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 24 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 12 دراجة غير مرخصة، وتحرير 15 مخالفة ملصقات، و225 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 22500 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2550 جنيها مصالحات.


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ملصقات

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