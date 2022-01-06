وفاة أقدم محارب أمريكى شارك فى الحرب العالمية الثانية عن عمر 112 عاما

كتبت ريم عبد الحميد

توفى لورانس بروكس، أكبر محارب أمريكى شارك فى الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناير 112 عاما، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت وكالة رويتزر إن وفاة بروكس، الذى وصفه الرئيس جو بايدن من قبل بأنه يمثل حقا أفضل ما فى أمريكا، قد تم الإعلان عنها من قبل المتحف القومى للحرب العالمية الثانية، ولم يذكر المتحف سبب وفاته.

وبروكس، أمريكى من أصل أفريقى، والتحق بالجيش الأمريكى فى عمر الـ 31، وخدم خلال الحرب العالمية الثانية فى استراليا وغينيا الجديدة والفلبين. وكان يقوم بأعمال الطهى والنظافة لضباط فرقته من البيض، وحصل على رتبة جندى من الدرجة الأولى.

وقال ستيفين واتسون، رئيس المتحف القومى الأمريكى للحرب العالمية الثانية، إن بروكس بوصفه أقدم محارب قديم معروف فى البلاد قد خدم بلادنا بفخر خلال الخرب العالمية الثانية، وعاد غلى وطنه لخدمة مجتمعه وكنيسته.

وتوفيت زوجيته ليونا فى نوفمبر 2008، وأنجب خمسة أبناء، ولديه 13 حفيدا و32 من أبناء الأحفاد.

وعلق بايدن على نباة وفاة بروكس، وقال "كان لدى شرف الحديث إليه العام الماضى، وقد كان بحق من أفضل ما فى أمريكا، سأصلى من أجل أحبابه".

وكانت خدمة بروكس فى الحرب العالمية الثانية فى وقت صعب، حيث كان لا يزال الفصل العنصرى داخل الجيش. وعندما تحدث بروكس عن هذه الفترة، قال إنه شعر بأنه يتم معاملته بشكل أفضل بكثير فى استراليا عما كان فى الولايات المتحدة.