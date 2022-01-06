وظائف هيئة نظافة الجيزة.. اعرف الأوراق المطلوبة والشروط

كتب سيد الخلفاوى

ينشر " اليوم السابع"، شروط التقدم فى وظائف هيئة نظافة الجيزة، حيث أعلنت محافظة الجيزة حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة وذلك فى أعمال الكنس وغيرها، على أن يكون قيمة الأجر الصافى اليومى للعامل 150 جنيها، والعمل لمدة 8 ساعات يوميا.