وزير الدفاع الروسى يبحث مع نظيره الأمريكى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك

موسكو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو عقد محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكى لويد أوستن لمناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه "فى السادس من يناير 2022، أجرى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ووزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن مباحثات هاتفية، ونوقشت القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك".

بدوره، كتب أوستن فى تغريدة دونها عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنه ناقش أيضًا مع شويجو الوضع الراهن على الحدود الروسية الأوكرانية.. مُضيفًا: "تحدثت صباح اليوم مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو. كما ناقشنا الحد من المخاطر بالقرب من حدود أوكرانيا".

تأتى هذه المحادثات على خلفية الاستعدادات الجارية لاجتماع مجلس روسيا والناتو الذى سيعقد فى 12 يناير المقبل فى بروكسل بشأن الضمانات الأمنية وإجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو".