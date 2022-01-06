اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 11:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى تعامل مع 286 حالة وبلاغا خلال شهر

الخميس، 06 يناير 2022 10:32 ص
وزيرة التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى تعامل مع 286 حالة وبلاغا خلال شهر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن فريق أطفال وكبار بلامأوي تعامل في جميع المحافظات المستهدفة بالبرنامج مع 286 حالة وبلاغًا خلال شهر ديسمبر الماضي، موجهة الفريق  بسرعة التعامل مع الصغار والكبار بلا مأوى وفحص البلاغات الواردة من كافة مصادر الشكاوى والإبلاغ.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن  الخدمات المقدمة للمواطنين في وضعية الشارع تنوعت ما بين إيداع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية، بالإضافة إلى حالات أخرى تم إرجاعها ودمجها مع أسرها الطبيعية.

كما تم تحويل بعض المواطنين لمستشفيات وزارة الصحة لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية  بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم تحويل البعض لجمعيات أهلية لتقديم المساعدات النقدية والعينية بعد إرجاعهم لأسرهم،هذا بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة للبعض منهم، كما رفضت حوالي 43 حالة كافة أوجه المساعدة وفضلت البقاء بالشارع، فقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجهزة المعنية.

وكانت الوزارة قد قامت بإعداد قاعدة بيانات موحدة خاصة بالأطفال والكبار بلامأوي منذ أكثر  من عامين، مع إضافة نوع وحجم التدخلات والمساعدات المقدمة.

والجدير بالذكر أن فريق أطفال وكبار  بلامأوي يتلقى  البلاغات على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة البرنامج القومي لحماية الاطفال والكبار بلامأوي.


التضامن

أطفال وكبار بلا ماوى

انقاذ الاطفال والكبار بلا مأوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

الأربعاء، 05 يناير 2022 10:18 ص

حصاد قطاع التضامن الاجتماعى فى 2021.. 15 مليون مستفيد من الدعم النقدى بإجمالى 20 مليار جنيه و38.8 ألف مستفيد من معاش الطفل.. إجمالى وحدات الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة 757 وحدة استفاد منها 285.5 ألف.. إنفوجراف

السبت، 01 يناير 2022 12:00 م

مدير عام وعظ الأقصر يزور مديرية التضامن الاجتماعى لتكثيف الندوات الميدانية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:10 م

إنشاء وتطوير 3 وحدات للتضامن الاجتماعي بالشرقية بتكلفة 2.510 مليون جنيه فى 2021

السبت، 25 ديسمبر 2021 06:31 م

"التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تنظم لقاء توعويا لأسر ذوى الهمم

السبت، 18 ديسمبر 2021 05:49 م

وزيرة التضامن الاجتماعى تكرم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات".. و130 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بأضرار المخدرات.. وعلاج 6 آلاف مريض إدمان مجانا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. صور

الأحد، 12 ديسمبر 2021 08:27 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة