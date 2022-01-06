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هيئة الأمن الصحى البريطانية: إنجلترا تسجل إصابة بشرية نادرة بإنفلونزا الطيور

الخميس، 06 يناير 2022 09:31 م
هيئة الأمن الصحى البريطانية: إنجلترا تسجل إصابة بشرية نادرة بإنفلونزا الطيور انفلونزا الطيور
كتب أحمد عرفة

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أعلنت هيئة الأمن الصحي البريطانية، أن إنجلترا تسجل إصابة بشرية نادرة بإنفلونزا الطيور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق بدأت السلطات البيطرية فى بلغاريا، اليوم الأحد، إعدام أكثر من 39 ألف دجاجة فى قرية كريفو بول الجنوبية بعد تأكيد تفشى إنفلونزا الطيور فى مزرعتين هناك.

 

وفقا لموقع "سبوتنيك" قال محافظ منطقة هاسكوفو، مينكو أنجيلوف، أن "المزرعتين أصيبتا بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى من نوع إيه، ويعد هذا ثانى تفشى فى تلك القرية منذ أبريل عندما تم إعدام أكثر من 40 ألف دجاجة".

 


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