إعدام أكثر من 39 ألف دجاجة فى بلغاريا بسبب إنفلونزا الطيور

كتب إيهاب محمد

بدأت السلطات البيطرية فى بلغاريا، اليوم الأحد، إعدام أكثر من 39 ألف دجاجة فى قرية كريفو بول الجنوبية بعد تأكيد تفشى إنفلونزا الطيور فى مزرعتين هناك.

وفقا لموقع "سبوتنيك" قال محافظ منطقة هاسكوفو، مينكو أنجيلوف، أن "المزرعتين أصيبتا بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى من نوع إيه، ويعد هذا ثانى تفشى فى تلك القرية منذ أبريل عندما تم إعدام أكثر من 40 ألف دجاجة".

فى غضون ذلك، قال معهد أبحاث حكومى ألمانى، أن أوروبا تشهد حاليًا أسوأ موجة تفش لوباء إنفلونزا الطيور على الإطلاق، لافتا إلى أنه يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة يوميا، ويأتى ذلك فيما اتخذت دول عدة داخل وخارج أوروبا إجراءات لمحاصرة الوباء.

وأفاد المعهد الاتحادى الألمانى، لأبحاث صحة الحيوان بأن أوروبا تشهد حاليا أسوأ تفشٍ لأنفلونزا الطيور على الإطلاق.

وقال المعهد الاتحادى لأبحاث صحة الحيوان الألماني: "إننا نشهد حاليًا أسوأ موجة تفش لوباء إنفلونزا الطيور على الإطلاق فى ألمانيا وأوروبا"، لافتًا إلى أنه يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة يوميا، ولم تعد الإصابات تقتصر على الطيور البرية.

ووفقا للباحثين: "لا تلوح نهاية فى الأفق، وتتراوح الدول التى تواجه تفشيًا لأنفلونزا الطيور ما بين فنلندا وجزر فارو وأيرلندا، وما بين روسيا والبرتغال، كما تم رصد حالات فى كندا والهند، وشرق آسيا".

وفى ألمانيا وحدها، تم تسجيل 394 إصابة فى طيور برية من بينها بط وإوز وبجع وطيور نورس منذ مطلع أكتوبر وحتى أمس 29 ديسمبر، وتم اكتشاف الحالات بشكل أساسى فى مناطق ساحلية.

وأشار المعهد إلى أنه تم تسجيل 46 إصابة فى مزارع دواجن بألمانيا، وذكر المعهد أنه فى خلال نفس الفترة تم فى أنحاء أوروبا اكتشاف 675 إصابة فى الطيور البرية و 534 إصابة فى الدواجن.