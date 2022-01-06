نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف واستعدادات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يرافقة المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة الكبري، أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشية البكري بحي ثان ، وكذلك تنفيذ بلوعات صرف الامطار بشارع عبدالحي شاهين.

وتابع نائب محافظ الغربية خلال زيارته الاستعدادات النهائية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة السبع بنات، حيث أوصي بسرعة الانتهاء من الأعمال الهندسية والفنية التى تجرى داخل نطاق الحى لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.