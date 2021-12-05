نائب محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بالمحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يرافقه المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى اليوم الأحد، أعمال الرصف والتطوير ونسب تنفيذ المشروعات بشوارع حى ثانى المحلة الكبري.

بدأت الجولة بتفقد أعمال توسعة الطريق أمام حديقة الأمل بمنطقة منشية البكرى ،واستكمال أعمال الرصف والتطوير بشارع الترعة وتفقد إنشاء السلم الكهربائى بميدان الشون، تفقد أعمال الرصف بشارع جمال عبدالناصر بالجمهورية وامتداده شارع القرضاوى حيث تم وضع طبقة الاسفلت ويجرى حاليا استكمال رصف الشارع .

وتابع نائب المحافظ أعمال تسوية وتجريف ومسح شارع طلعت حرب منطقة الجمهورية وتسويتها استعدادا لرصف الشارع ضمن الخطة الاضافية شاملة تطوير الشارع بالكامل، وفى نهاية الجولة أوصى بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للموصفات المقررة والمواعيد المحددة فى إطار الجهود المبذولة التى تجرى داخل نطاق الحى لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة .