اليوم السابع
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منظومة شكاوى محافظة قنا ضمن المحافظات الأكثر تميزا للشهر الثانى على التوالى

الخميس، 06 يناير 2022 01:15 م
منظومة شكاوى محافظة قنا ضمن المحافظات الأكثر تميزا للشهر الثانى على التوالى محافظة قنا
قنا صابر سعيد

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نجحت منظومة شكاوى محافظة قنا للشهر الثانى على التوالى فى تحقيق معدلات أداء متميزة لاستقبال وحل شكاوى المواطنين، وذلك وفقا للتقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذى أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر ديسمبر الماضى.

أوضح التقرير أن محافظة قنا كانت من المحافظات، المتميزة فى تلقى الشكاوى وسرعة الإستجابة لها، وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المنظومة.

أشاد رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من  فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا، فى رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة فى كل القطاعات للعمل على حلها.

 

 


منظومة الشكاوي

رئاسة الوزراء

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