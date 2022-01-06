اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 02:50 م
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مصرع طفلة سقطت أسفل عجلات قطار بمحطة الزقازيق بالشرقية

الخميس، 06 يناير 2022 02:31 م
مصرع طفلة سقطت أسفل عجلات قطار بمحطة الزقازيق بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقيت طفلة مصرعها؛ إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بمحطة قطارات الزقازيق بالشرقية، وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفلة سقطت من الرصيف رقم 6 فى محطة قطارات الزقازيق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وتبين مصرع الطفلة ه  ك، 11 عامًا، مُقيمة فى مدينة الزقازيق؛ إثر سقوطها أسفل عجلات القطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.


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