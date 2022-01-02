مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بواحة سيوة

مطروح - حسن مشالي

لقيت طفلة مصرعها وأصيب3 أشخاص آخرين، من محافظة القاهرة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق المراقي في واحة سيوة، وتم نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سيوة المركزي، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

المصابون هم: محمد شاكر عبد الجيد 41 " سنة " – من القاهرة –يعاني من إصابة بالعمود الفقري وبالأضلع، وأماني محمد حسن "عامان"- من القاهرة - تعاني من نزيف وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وأماني شاكر عبد الجيد " 44 سنة" – من القاهرة- تعاني من نزيف بالمخ وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى، ريتاج عمر حسن السيد " 12 ستة "- من القاهرة- جثة هامدة، إثر ذات الحادث.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع انقلاب سيارة ملاكي، فتم الدفع بسيارات إسعاف، لإخلاء الجثة والمصابين ونقلهم إلى سيوة المركزي، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.