مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب سيارة بالطريق الأوسطى بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 10 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من العمال أعلى الطريق الأوسط القادم من العبور في اتجاه قرية المنير التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفيي الزوامل ومشتول السوق المركزي.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من العمال أعلى الطريق الأوسط القادم من العبور في اتجاه قرية المنير التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من العمال أعلى الطريق الأوسط القادم من العبور في اتجاه قرية المنير التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما لقي شخص آخر مصرعه جراء الحادث.

جرى نقل خمسة من المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي، والمصابين الخمسة الآخرين جرى نقلهم إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة مشتول السوق لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة مرور السيارات.