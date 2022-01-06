مشاركو "معا نزرع شجرة أمل" من المسلمين يحتفلون بعيد الميلاد مع المسيحيين

كتب: محمد الأحمدى

التقى أعضاء مشروع "معًا نزرع شجرة أمل" للاحتفال بعيد الميلاد المجيد إذ قدم مدرسي المعاهد الدينية الأزهرية التهنئة لأعضاء هيئة التدريس من المسيحيين ووزعوا الهدايا التذكارية باسم المشروع.

ونقل المشاركون بالمشروع تهنئة المعهد الأزهري للمطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمناسبة عيد الميلاد، وذلك من خلال القس ميشيل ميلاد راعى لجنة الحوار بالمشروع.

حضر اللقاء رامز بخيت المدير التنفيذي للجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والشيخ على البنا موجه العلوم الشرعية نيابة عن الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية

وأعضاء المشروع من الأزهر الشريف درويش مصطفى وجمال لطفى وعبدالله بشرة وطارق القطان وأسماء العادلى وهناء فرج وأميرة الجزار كما حضر من المدرسة الأسقفية مينا عادل وفادى نبيل و نيفين فوزي و إيمان زكريا وتريزا سعد ورشا عطية.

ويقام المشروع تحت رعاية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي وبيت العائلة المصرية.

جدير بالذكر أن مشروع معا نزرع شجرة أمل يهدف إلى تطوير ثقافة الحوار بين أطفال المدارس المصرية الذى بدوره سيؤدى إلى فهم الآخر ومعتقداته وقيمه، وأيضا نشر ثقافة قبول الآخر، إذ يعتمد المشروع على اتباع أساليب مختلفة لتجسيد ثقافة الحوار فى الأنشطة المدرسية حتى تصبح مصدرًا للاستمتاع بالإضافة لإتاحة الحرية والمسئولية للأطفال ليتمكنوا من إدارة المشروع بأنفسهم تحت رعاية وإرشاد المعلمين فى جو يسوده الانفتاح والقبول.