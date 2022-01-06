اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 04:28 ص
أكرم القصاص
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مسئولة أممية: الانتخابات هى الطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار بليبيا

الخميس، 06 يناير 2022 04:06 ص
مسئولة أممية: الانتخابات هى الطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار بليبيا ستيفانى ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا
طرابلس أ ش أ

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 أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفانى ويليامز، أن إجراء انتخابات وطنية شاملة نزيهة فى  ليبياتعد الاستجابة الوحيدة الممكنة للمطلب الأساسى والثابت للشعب الليبي، والطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا.

 

وقالت ويليامز ،فى تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى أوردتها وكالة وال  الليبية، " التقيت اليوم برئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، حيث ناقشنا سبل توحيد وتعزيز الجهود للحفاظ على سير العملية الانتخابية ".

 

وأكدت ويليامز ،خلال اللقاء، على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولى الكامل للمفوضية كمؤسسة مستقلة معنية بالعملية الانتخابية.

 


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