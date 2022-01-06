اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 01:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مراكز السيطرة على الأمراض توصى بإعطاء جرعة معززة من فايزر للمراهقين

الخميس، 06 يناير 2022 12:42 م
مراكز السيطرة على الأمراض توصى بإعطاء جرعة معززة من فايزر للمراهقين لقاح كورونا
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بإعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما بعد خمسة أشهر من الجرعات الأولية .
 
وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان: "من المهم أن نحمي أطفالنا ومراهقينا من عدوى كوفيد-19 ومضاعفات المرض الشديد"، بحسب صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية .
 
وأضافت والينسكي: "ستوفر هذه الجرعة المعززة حماية محسنة ضد كوفيد-19 ومتحور أوميكرون. إنني أشجع جميع الآباء على إبقاء أطفالهم على اطلاع على توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن لقاح كوفيد-19 " .
 
وقد أدى متحور أوميكرون إلى زيادة عدد الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى جراء الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قابليته للانتقال، إذ يصيب المزيد من السكان على نطاق أوسع.

المراهقين

فايزر

لقاح كورونا

لقاح فايزر

اوميكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"FDA" توافق على استخدام الجرعة المعززة من لقاح فايزر للأطفال من 12 لـ 15 عاما

الإثنين، 03 يناير 2022 09:44 م

الولايات المتحدة تسمح بجرعة ثالثة للقاح فايزر لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا

الإثنين، 03 يناير 2022 09:00 م

علاجات أعراض كورونا الجديدة تنجح في مواجهة الفيروس وتحوراته.. أقراص فايزر تمنع دخول المستشفى والوفاة.. ودواء أسترازينيكا يقى من كوفيد -19.. ولقاح جديد تطوره اليابان قد يحقق مناعة مدى الحياة

الأحد، 02 يناير 2022 12:08 م

بريطانيا توافق على أقراص باكسلوفيد من فايزر لعلاج كورونا خلال 5 أيام

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:46 م

FDA توافق على أول أقراص لفيروس كورونا تؤخذ عن طريق الفم بالمنزل.. الأول لـ فايزر والثانى من ميرك.. العلاج لمدة 5 أيام بعد تأكيد التشخيص للإصابات الخفيفة والمتوسطة.. مستشار الرئيس للصحة: إنتاجه بمصر خلال 45 يوما

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة