مراكز السيطرة على الأمراض توصى بإعطاء جرعة معززة من فايزر للمراهقين

واشنطن (أ ش أ)

أوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بإعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما بعد خمسة أشهر من الجرعات الأولية .

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان: "من المهم أن نحمي أطفالنا ومراهقينا من عدوى كوفيد-19 ومضاعفات المرض الشديد"، بحسب صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية .

وأضافت والينسكي: "ستوفر هذه الجرعة المعززة حماية محسنة ضد كوفيد-19 ومتحور أوميكرون. إنني أشجع جميع الآباء على إبقاء أطفالهم على اطلاع على توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن لقاح كوفيد-19 " .

وقد أدى متحور أوميكرون إلى زيادة عدد الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى جراء الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قابليته للانتقال، إذ يصيب المزيد من السكان على نطاق أوسع.