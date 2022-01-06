وذكر مطار شيآن شيانيانج الدولي - في بيان أوردته وكالة شينخوا الصينية اليوم الخميس، أن المدينة كانت قد علقت بالفعل في السابق الرحلات الداخلية .

ويعد المطار مركزا مهما للنقل الجوي في غربي الصين، حيث تربط الخطوط الدولية هناك بين 74 وجهة رئيسية في 36 دولة حول العالم .

وفي 9 ديسمبر الماضي، سجلت المدينة حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19 لموظف شارك في أعمال التطهير بفندق للحجر الصحي للرحلات القادمة من المطار ومنذ ذلك الحين ظهرت العديد من حالات الإصابة محلية العدوى بكوفيد-19 .

ويشير تسلسل الجينوم للفيروس لدى حالات الإصابة محلية العدوى بكوفيد-19على أنها سلالات المتحور دلتا شديد العدوى،والتي تتشابه إلى حد بعيد مع حالات وافدة على متن رحلة قادمة يوم 4 ديسمبر.

