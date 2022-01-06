محافظ مطروح يتفقد حى الزهور لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية وتيسير الخدمات

مطروح - حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، حي الزهور بالكيلو 4، بمنطقة امتداد شارع مدرسة الثانوي التجاري، لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية ورصف الشوارع، وتيسير الخدمات للمواطنين، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

ووجه محافظ مطروح، بسرعة ردم وتغطية حفرة بالشارع وأغطية بالوعات الصرف الصحي، مع مراجعة باقي المنطقة، وكذلك تعلية ووضع طبقة تربة أساس بأحد الشوارع الجانبية المنخفضة، لمنع تراكمات مياه الأمطار واستكمال أعمال مد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.

كما وجه المحافظ لمجلس مدينة مرسي مطروح، وشركة الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز المشروعات والطرق، لعرض مقايسات استكمال مد البنية التحتية بالمنطقة، والتي تتضمن تحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية، وأعمال الرصف، ومد شبكة الصرف الصحي، وغيرها من مرافق، مع دعم المنطقة بحاويات للقمامة، ومراجعة شبكة الصرف الصحي، تمهيدا للتشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي، ودخولها الخدمة.