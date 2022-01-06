محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات المحافظة لمنتدي شباب العالم

جنوب سيناء فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ خلال جولة مسائية، منطقة السوق القديم ومسجد الصحابة وشدد المحافظ علي الاهتمام بالنظافة والاضاءة والصيانة المستمرة للمسجد والمنطقة المحيطة وفتح مكتب الاستعلامات الملحق بالمسجد، وغرفة ارتداء الاسدالات لزوار المسجد من الاجانب، وضرورة الظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام وفود العالم حضور المؤتمر.

في إطار الجولات التفقدية اليومية المستمرة لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدي شباب العالم الذي سيقام في الفترة من 10 الي 13 من الشهر الجاري.

كما تفقد المحافظ نموذج كشك الاستعلامات التي ستوفرالمعلومات الرئيسية والهامة والخاصة بشرم الشيخ لجميع السائحين وزوار المدينة، والهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ كما تفقد فودة خلال الجولة أعمال الاضاءات لايقونة السلام بميدان السلام بشرم الشيخ.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والشيخ جمال البرديسى مدير أوقاف شرم الشيخ.