محافظ الوادى الجديد يستكمل متابعة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز الفرافرة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

استكمل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز الفرافرة يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز ومسئولى المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد المحافظ المشروعات الجارية بقرى اللواء صبيح والنهضة وعائشه عبد الرحمن، ووجه بتطوير ورفع كفاءة مباني الخدمات المجاورة للمشروعات لإستكمال منظومة التطوير، كما تفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى والخصص لها مساحة 200 فدان لإقامة غابة شجرية لإستغلال مياه الصرف المعالج.

محافظ الوادي الجديد يعقد إجتماع مع رؤساء الوحدات القروية بالفرافرة كما عقد محافظ الوادي الجديد إجتماعا مع رؤساء الوحدات القروية بمركز الفرافرة، بحضور المهندس عبد الحكم جبالى رئيس المركز.

وأكد المحافظ خلال الإجتماع على ضرورة المتابعة الدقيقة لخريطة الإستثمار والمشروعات الزراعية لمنع أي تعديات على أراضي الدولة، المرور الدوري لرؤساء القرى على المرافق والخدمات الموجودة ورفع إحتياجات القرية لرئيس المركز لتوفيرها، وحصر العاملين بالجهات الحكومية بالقرى ووضع مقترح توزيعهم على مجمعات الخدمات التي يتم إنشائها ضمن مشروعات حياة كريمة.

وعقب اللقاء، عقد الزملوط لقاءََ مع المواطنين استمع فيه لمطالبهم وشكواهم، موجهاََ بتخصيص نسبة من أراضى البناء لذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم دعما وتيسيراََ عليهم.