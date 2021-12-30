محافظ الوادى الجديد: تنفيذ مشروعات سكنية وتطوير عشوائيات بـ77 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الانتهاء من تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى، وإحلال وتطوير عشوائيات، ومناطق غير آمنة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية، بلغت حوالى 77 مليون جنيه.

وأضاف الزملوط، أن المشروعات تضمنت تنفيذ 788 وحدة سكنية، بتكلفة 77 مليون جنيه، شملت تطوير منطقة موط القديمة، بمدينة الداخلة يحتوي على 260 وحدة سكنية بتكلفة 23 مليون جنيه.

وأكد الزملوط، أنه جرى أيضا تنفيذ مشروع تطوير منطقة بلاط الاسلامية بمدينة بلاط يحتوي على 508 وحدة سكنية بتكلفة 48 مليون جنيه، كما تم تنفيذ مشروع تطوير منطقة منطقة ميتالكو يحتوي على 20 وحدة سكنية بتكلفة 5.9 مليون جنيه.

وأوضح الزملوط، أن المشروع جرى تنفيذه على مرحلتين بدأت بتنفيذ عمارة سكنية تشمل 24 وحدة سكنية، و تأثيثها وفرشها بتكلفة 5 ملايين جنيه، في منطقة الأكشاك الخشبية بحي "ميتالكو"، وتسليمها للمنتفعين بمعرفة الوحدة المحلية لمركز الخارجة، وتضمنت المرحلة الثانية تنفيذ 10 عمارات سكنية بواقع 24 وحدة في كل عمارة، بإجمالي 240 وحدة تطوير من وحدة تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء.