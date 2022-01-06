محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهانى بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، يرافقه اللواء غالب مصطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء حرصه الدائم مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، مشيرا إلي أن المصريين دائما يتشاركوا فى أعيادهم السنوية، موجهًا التهنئة لمواطنى القليوبية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلاد الجديد، متمنًيا أن يكون عام خيرًا ونماء على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وإقباط العمل والإنتاج لتحقيق التنمية والتعمير والأزدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه وجه نيافة الأنبا مكسيموس الشكر للمحافظ والوفد المرافق له، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري.