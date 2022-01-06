القمص تيموثاوس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الشهيد العظيم أبى سيفين بالغربية

الغربية محمد طارق

نشر تليفزيون " اليوم السابع " بثا مباشرا جديدا من مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، وتحديدا من كاتدرائية الشهيد العظيم ابي سيفين، حيث ترأس القمص تيموثاوس قداس عيد الميلاد المجيد.

وكان متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، القمص موسى إبراهيم، كشف تفاصيل احتفالات عيد الميلاد للطائفة الارثوذكسية التي تحل في السابع من يناير قائلاً: إن الإجراءات والترتيبات الموضوعة تضع في مقدمتها الاجراءات الاحترازية، وأن عدد الحضور ربما لن يصل إلى 25% من العدد الكلي للكنيسة، بالإضافة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بكل دقة ويجب على أبناء الكنيسة ارتداء الكمامات، حيث إنه تم ترتيب المقاعد لضمان التباعد بين المصلين.

وأوضح أن فرق الكشافة ستتولى عملية الاشراف على تطبيق الاجراءات الاحترازية، حيث سيتم الدخول بنظام والخروج أيضاً بما يضمن التطبيق الامثل للإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن هذه الاجراءات وتحديد طاقة استيعابية للمصلين في قداس عيد الميلاد هدفه الرئيسي ضمان التطبيق الأمثل للضوابط الاحترازية، وأن الإجراءات ستعمم على جميع الكنائس والارشادات، قائلاً: "نفس المبدأ حيث سيكون الحضور في الكنائس بنسبة تضمن التباعد الاجتماعي وإحنا عارفين أننا كمصريين في احتفالات الأعياد وبالذات الصلوات على الحضور بكثافة كبيرة وبالتالي كافة الكنائس والإرشادات على مستوى الجمهورية عملت نظام حجز بما يضمن تطبيق الاجراءات الاحترازية.