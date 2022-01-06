محافظ الإسكندرية: تكليفات مشددة لرؤساء الأحياء للتصدى لمخالفات البناء

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.

وتنفيذا لذلك شن حى العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة لايقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن منطقة الكينج حيث تم إزالة حوائط بالدور الأول علوي وكذا إزالة صبة خرسانية عبارة عن جزء بالدور الاول علوي منطقة الناصرية القديمة بجوار قصر حماد فضلا عن إزالة حوائط مبانى وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضى والتحفظ على كمية كبيرة من الأخشاب بالقرية الخامسة بنجر السكر.

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال تركيب شبكة محمول بدون ترخيص بالعقار الكائن 8 شارع كهرمان الحضرة القبلية حيث تم إيقاف الأعمال وهدم القواعد والتحفظ على جميع المعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود بإزالة عدد 2 باب حديد لتحويله لمحل بشارع جمال عبد الناصر كما تم إيقاف أعمال بناء بمدينة فيصل والتحفظ على مواد البناء وطن من الأسمنت.

وواصل حى العجمى برئاسة السيد موسى حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من التحفظ على موتور ونش بالعقار الكائن شارع ريتش هوم بالهانوفيل غرب وكذا التحفظ علي ماكينة ونش ش سعد زغلول، فضلا عن إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بعمارة النجوم بشارع النقراشي والتحفظ علي ونش واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة لإيقاف اعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن 31 شارع الفراعنة منطقة ابو قير وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الاخشاب.

وشن حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة تمكنت من ايقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بالدور الاول علوى بشارع الإخلاص وكذا ازالة عدد 4 محلات من الطوب خلف البلوكات رقم 108 - 111 بمساكن توشكى.