الشرقية تتصدى لأعمال البناء المخالف بالمراكز.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية من إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لصبه سقف بالدور السابع علوى بمنطقة الكونت شديد التابعة لرئاسة المركز فضلاً عن التحفظ على مواد البناء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد من التصدى لحالة تعدى مخالف على مساحة 500 م بناحيه عزبه - الرخم التابعة للوحدة المحلية بالعباسة عبارة عن إقامة جاملون حديدى وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدى لحالة بناء مخالف بقرية العقدة التابعة للوحدة المحلية بالتلين عبارة عن شدة خشبية لصبه لسقف دور أرضى على مساحه100م، تم إزالة الشدة الخشبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضى المجاورة للمناطق السكنية وإيقاف أى محاولات للبناء العشوائى بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات فى المهد و تطبيق القانون على المخالفين.